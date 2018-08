ICC | debutto amaro per il Real Madrid | il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Ilha battuto 2-1 ilin un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in reteal 18′ eal 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ‘blancos’. (ADNKRONOS)L'articolo ICC,per il: ilconedSPORTFAIR.