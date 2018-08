I NUMERI Lavoro | i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà

NUMERI alla mano - il mercato del lavoro non è un cumulo di macerie : Il decreto dignità si appresta ad approdare in Aula alla Camera dove – nonostante le modifiche del testo apportate in Commissione – si vedrà quanto è solida la tenuta della maggioranza giallo-verde, dal momento che - dopo la presentazione di questo provvedimento - sono emersi veri e propri contrasti di interesse tra gli elettorati dei due ''azionisti'' della coalizione.Del decreto molti aspetti critici sono stati ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : NUMERI non miei | Ministro Tria : 'Stime Inps prive di basi' : Sempre dal ministero dell'Economia specificano che la Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri e coperture. Padoan: "Respingo insinuazioni su ...

Dl Dignità - Di Maio furioso sconfessa la relazione : '-8000 posti di lavoro? NUMERI non del governo' : La stima contenuta nella relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Ma il ministro del Lavoro adombra responsabilità di uomini vicini all'ex ministro Padoan. Dal Mef ribattono: 'Quei Numeri non li ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : NUMERI non miei - Fonti M5s : ora pulizia in Ragioneria e Mef : Fonti M5s: ora pulizia in Ragioneria e Mef - "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. E' l'intento annunciato da Fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : NUMERI non miei : Non ha nessun fondamento la previsione che il decreto dignità farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio spiegando: "Quel numero, che per me non ha alcuna ...

INDUSTRIA E LAVORO/ I NUMERI dell'Istat e i lavoratori a rischio di Honeywell e Fca : L'Istat certifica la continuazione della ripresa occupazionale. Ma non mancano posti di LAVORO in bilico, come nel caso di Honeywell e degli stabilimenti italiani di Fca. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:00:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Le tre carte già pronte per il nuovo Governo, di G. PalmeriniPENSIONI E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore, di G. Cazzola