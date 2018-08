I morti per gli incendi in California sono 8

Luglio letale per il Giappone : oltre 300 morti in un solo mese a causa degli eventi meteorologici : oltre 300 persone hanno perso la vita nel mese di Luglio a causa di disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letali degli ultimi anni del Giappone. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane nel Giappone occidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati morti. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, ...

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

RODI - INCIDENTE COL QUAD : morti FIDANZATI VERONESI: pilota di rally muore con la compagna mentre stavano girando l'isola. Scomparso Paolo Verzini e la fidanzata.

Gli incendi devastano la California : almeno 8 morti e 7 dispersi - “mai vista una tale distruzione” [GALLERY] : 1/48 AFP/LaPresse ...

Indonesia - 10 i morti per il terremoto : 5.58 E' salito ad almeno 10 morti e 40 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Lo rendono noto le autorità locali.

Grecia : sfuma speranza per gemelline - sale bilancio morti

Afghanistan - attacco kamikaze in una scuola per ostetriche : tre morti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco a una scuola di addestramento per ostetriche a Jalalabad, in Afghanistan. Tra le vittime due guardie della sicurezza e un autista, uccisi da ...

Incendi devastano la California : 2 morti - 9 dispersi e centinaia di case distrutte : Dopo la Grecia, anche la California è di nuovo sconvolta dagli Incendi che stanno devastando il nord dello Stato americano. A nord-est di Redding bruciati oltre 10 chilometri quadrati di bosco. Due vigili del fuoco sono morti, mentre molte persone sono rimaste ustionate. Allarme anche nel Parco Nazionale Yosemite.Continua a leggere

Maltempo India : almeno 58 i morti per monsoni - anche bambini : E’ salito ad almeno 58 morti accertati fra i quali diversi donne e bambini il bilancio provvisorio della violenta ondata di piogge monsoniche che ha investito il nord dell’India, soprattutto lo stato dell’Uttar Pradesh, il più popoloso del Paese, che ha provocato crolli di abitazioni, frane e smottamenti. E che continuerà, stando ai meteorologi, almeno per altre 48 ore. almeno sei i morti nella sola Agra, citta’ del Taj ...

«Operai morti per mancanza di formazione e prevenzione» : l'azienda Lamina verso il rinvio a giudizio : un killer micidiale, ma ha colpito talmente poco in fabbrica che al mondo esiste una sparuta casistica anche per i medici legali più aggiornati. Eppure l'argon, gas più pesante dell'aria che in spazi ...

