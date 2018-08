I Lakers di LeBron si presentano con una parodia della sigla di ' Friends'

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

NBA - LeBron arringa i suoi Lakers : “ci divertiremo eccome!” : LeBron James è pronto e carichissimo in vista della prossima stagione che lo vedrà impegnato per la prima volta con la maglia dei Lakers NBA, LeBron James si appresta a vivere una stagione ricca di novità dopo la firma estiva con i Los Angeles Lakers. Il suo arrivo, condito dall’approdo di altri nuovi interpreti, sta facendo sognare i tifosi dei gialloviola che non vedono l’ora di vedere lo show di LeBron e soci: “L’idea di ...

Mercato NBA – Durant applaude la scelta di LeBron James : “andando ai Lakers ha riscritto il significato di superstar” : Kevin Durant ha applaudito la scelta di LeBron James di rimettersi in gioco trasferendosi ai Lakers: secondo KD una mossa perfetta e davvero accattivante Kevin Durant, uno che di trasferimenti ne sa qualcosa (criticatissimo il suo passaggio agli Warriors 2 anni fa), ha commentato in maniera favorevole l’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. KD è rimasto colpito dalla scelta del numero 23 che ha dimostrato di volersi rimettere in ...

Ibrahimovic non ha dubbi : “io in NBA con LeBron James? Sarei un fenomeno anche ai Lakers” : Ibrahimovic in NBA con LeBron James? Zlatan non avrebbe alcun problema a giocare con l’altra stella di Los Angeles In questo preciso momento storico Los Angeles può vantare non una, ma addirittura due delle personalità sportive più influenti di sempre. Nei Los Angeles Lakers è appena arrivato LeBron James, considerato uno dei migliori (se non il migliore) giocatore della storia dell’NBA; ai Los Angeles Galaxy, squadra di calcio ...

LeBron é il nuovo Re - ma l’eredità di Kobe ai Lakers non di tocca! Jeanie Buss fa chiarezza : “é ridicolo che…” : I tifosi dei Lakers preoccupati di perdere la legacy di Kobe Bryant dopo l’arrivo di LeBron James, Jeanie Buss fa chiarezza L’arrivo di LeBron James a Los Angeles ha generato diverse polemiche. Il numero 23 é stato presentato come il “Re”, stesso soprannome che aveva ai Cavs. Essere il Re di Cleveland, città apparsa sulla mappa NBA quasi esclusivamente grazie a LeBron James, é però ben diverso dall’essere il ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

Vandalizzato anche il nuovo murales di LeBron James : sui muri di Los Angeles resta solo l’Olimpo dei Lakers [FOTO] : Il murales di LeBron James, dipinto sui muri di Los Angeles, è stato Vandalizzato per la terza volta: neanche la versione in cui il numero 23 si ispira ai grandi del passato ha ‘ricevuto l’ok dei fan’ Per la terza volta nel giro di pochi giorni, il murales di LeBron James sui muri di Venice (Los Angeles) è stato Vandalizzato. La fan base più calda del tifo dei Lakers aveva contestato le iniziali scritte ‘il Re di Los Angeles’ contenute ...

NBA - saltano i piani dei Lakers : il mercato (salvo LeBron) è un disastro totale! : LeBron James pronto per la sua nuova avventura ai Lakers, di certo la free agency non è andata come ci si attendeva per i losangelini LeBron James sposta gli equilibri della NBA, lo ha sempre fatto e probabilmente lo farà anche in questa nuova esperienza a Los Angeles, ma fino a che punto? Da solo di certo non potrà battagliare con le corazzate presenti ad Ovest ed i piani dei Lakers in chiave mercato sembrano essere un po’ saltati. ...

Lakers - coach Walton non si nasconde : “LeBron James? L’ho incontrato - abbiamo parlato soltanto di una cosa…” : Luke Walton, coach dei Lakers, ha parlato faccia a faccia con LeBron James: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke Walton, attuale coach dei Los Angeles Lakers, ha incontrato diverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

Gallinari - CR7-Juve come LeBron-Lakers : ANSA, - MILANO, 17 LUG - Danilo Gallinari, a margine della presentazione del progetto 'We Playground Together', paragona il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus a quello di LeBron James ai ...

The King is in the house! LeBron James allo Staples Center per assistere alla sfida di Summer League dei Lakers [VIDEO] : LeBron James ha presenziato alla sfida di Summer League fra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons: lo Staples Center è impazzito all’arrivo del Re Pubblico in piedi, parte l’ovazione. Un uomo entra, scortato da una serie di bodyguard, la sua figura è inconfodnbile anche se non indossa la numero 23 (ma ha i pantaloncini dei Lakers): è LeBron James! Il Re esce dal tunnel dello Staples Center, non nelle vesti di giocatore, per ...

Mercato NBA – LeBron James ai Lakers - l’agente Rich Paul svela : “ecco perchè ha voluto fortemente Los Angeles” : L’agente di LeBron James, Rich Paul, ha svelato il motivo per il quale il numero 23 ha scelto proprio i Lakers come sua prossima destinazione Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è senza dubbio il colpo principale del Mercato NBA estivo. Il numero 23 era alla ricerca di nuovi stimoli, di una squadra giovane e vincente, in grado di farlo competere per l’anello e soprattutto, di farlo giocare alla pari con gli ...

NBA – Curry e quella frecciatina a LeBron James : “Lakers? Sarà ancora una volta costretto a batterci” : LeBron James ai Lakers alza, maggiormente, il livello della Western Conference, ma Steph Curry non ha paura: la squadra da battere è sempre Golden State L’arrivo di LeBron James ai Lakers ha aumentato ancora di più la qualità della Western Conference. La franchigia giallo-viola ha ottenuto lo status di contender, per la sola presenza del numero 23, ma la folta schiera di pretendenti alla successione al trono degli Warriors è più ...