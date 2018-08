I GIORNI DELL' ABBANDONO Su Iris il film con Margherita Buy oggi | 1 agosto 2018

Successo per la due GIORNI a "Fico Eataly World" della Calabria Film Commission : ... gli imprenditori, i rappresentanti delle associazioni di categoria, stakholder ed operatori del mondo agricolo. L'animazione è stata affidata al Re del Peperoncino, Gianni Pellegrino, dell'Accademia ...

Dieta dell’ortica : tre GIORNI per depurarsi e dimagrire : Numerosi sono i benefici dell‘ortica, una pianta utile per la cura di anemia, artrite, cistite e dissenteria, ricca di acido folico e di ferro, ma anche di sali minerali (silicio, fosforo, magnesio, calcio, manganese, potassio) e di vitamine. Depurativa e diuretica, non solo è ottima per tisane e infusi: è anche la protagonista di una Dieta semplice, basata proprio sulle sue proprietà. Ma come funziona, la Dieta dell’ortica? Perfetta ...

Dieta dell’aceto di mele - tre GIORNI per depurarsi e dimagrire : L’aceto di mele, la bevanda curativa di Ippocrate, ha innumerevoli effetti benefici e può favorire il dimagrimento, se accompagnato a un sano regime alimentare. Con il suo effetto digestivo e depurativo, l’aceto di mele è un alimento dalle virtù benefiche, non semplicemente un condimento, utile anche per favorire un regolare processo di dimagrimento. Le testimonianze del suo utilizzo sono antiche, risalendo fino alla Grecia di Ippocrate, ...

F1 - Test Budapest 2018 : due GIORNI di prove prima delle vacanze. Raikkonen e Giovinazzi con la Ferrari : Finalmente il Circus della Formula Uno va in vacanza. Anzi no…Domani e mercoledì i team si esibiranno ancora all’Hungaroring (Ungheria) per una due giorni di Test importante per provare degli aggiornamenti, in vista del ritorno in pista previsto a Spa (Belgio), dal 24 al 26 agosto. La Ferrari punterà su Antonio Giovinazzi martedì e su Kimi Raikkonen mercoledì, per cui occasione per il pilota pugliese per girare con la SF71H e ...

“MIA FIGLIA BLOCCATA IN AEROPORTO DA GIORNI”/ Mamma si scaglia contro Ryanair - ecco le cause dello stop : Volo Ryanair cancellato e un gruppo di ragazzi italiani resta bloccato all'AEROPORTO Stansted di Londra. Una madre racconta tutto a TgCom24, la situazione si sblocca(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:49:00 GMT)

1830 GIORNI senza padre Paolo. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua voce : Cinque anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 2013, si perdevano le tracce di padre Paolo Dall'Oglio, rapito a Raqqa, in Siria. Da 1830 giorni non si hanno più notizie del fondatore della comunità inter-religiosa di Deir Mar Musa al-Habashio, nel nord siriano, a circa 80 chilometri dalla capitale Damasco. Cinque anni senza risposte, tra voci false e avvistamenti mai confermati, che hanno favorito il calare dell'oblio sul ...

Tre GIORNI di spiritualità a Villa Tornaforte di Cuneo per celebrare l'arrivo dell'autunno : A salutare l'arrivo dell'autunno, Villa Tornaforte di Madonna dell'Olmo di Cuneo a settembre ospiterà "un evento unico in Italia" : l'equinozio sciamanico Bom Dia Pachamama, il nostro saluto alla ...

Le legge della Nuova Zelanda che garantisce alle vittime di violenza domestica '10 GIORNI di permesso pagati' : La Nuova Zelanda registra uno dei più alti tassi di violenza domestica nel mondo sviluppato. La parlamentare dei Verdi, Logie, è scoppiata in lacrime quando il suo disegno di legge è stato approvato ...

Brescia - nemmeno i cani molecolari trovano tracce della 12enne autistica scomparsa sei GIORNI fa : Continuano senza soste le ricerche di Iuschra , la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili. Nella vasta area ...

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 GIORNI : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Da 13 GIORNI una nave con 40 migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro GIORNI nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Tour de France - clamorosa decisione della giuria 3 GIORNI dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e alla vigilia dei Pirenei : Tour de France, decisione drastica della giuria in vista delle durissime tappe sui Pirenei dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez: finalmente vietati i fumogeni! E’ scattato il divieto per i tifosi del Tour de France di usare i fumogeni al passaggio della corsa: una decisione clamorosa e storica che arriva per la prima volta dopo anni di polemiche per l’utilizzo – da parte di alcuni barbari che non vogliamo ...

