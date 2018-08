I Giochi Invernali ' nazionali' non piacciono neanche a Milano

Giochi Invernali 2026 - la Giunta del Coni dice sì : c'è l'ok per la candidatura unita : Non è stata una valutazione politica". Il sindaco di Cortina: "Buona proposta per l'Italia" "E' una soluzione che ci trova sostanzialmente d'accordo, perché, da come ci è stata comunicata dal Coni, ...

Giochi Invernali - Sala : "Prevalgono ragioni politiche. Così Milano non partecipa" : Nella missiva, il primo cittadino milanese spiega: 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su ...

Giochi Invernali 2026 - Olimpiadi d'Italia : candidatura unica - Torino agganciata a Milano e Cortina : 'Non c'è nessuna preclusione, deciderà il governo esclusivamente in base ad una valutazione di costi e benefici' ha sottolineato il segretario e responsabile dello sport di M5S, Simone Valente. ...

Il mal di pancia di Torino sulla candidatura a tre per i Giochi Invernali 2026 : ll senatore Gilberto Pichetto Fratin, Coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, parla di "decisione pilatesca". I vertici degli enti locali interessati utilizzano toni cauti che però non nascondono la sorpresa, se non lo scetticismo, verso la decisione del Coni di proporre, per l'Olimpiade Invernale del 2026, la candidatura congiunta delle tre città in Lizza: Cortina, Milano e Torino. Le prime due ...

Olimpiadi Invernali 2026 : prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai Giochi? : L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina. I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, ...

Primo agosto o 10 settembre : le date della candidatura italiana ai Giochi invernali : Il Primo agosto o il 10 settembre. Entro quella data l’Italia sarà ufficialmente candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 e avrà indicato la città - tra Cortina, Milano e Torino - designata a correre. Il Consiglio nazionale del Coni, il comitato olimpico, ha delibera il percorso di avvicinamento alla scelta. Una road map che parte dall...

Punti di forza e di debolezza delle tre città italiane che vogliono i Giochi invernali : Tre città che sognano. Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino, stanno vivendo il grande sogno di concorrere per ospitare i Giochi olimpici invernali del 2026. Tra qualche settimana, però, la corsa verso l'assegnazione spetterà solo ad una. Confermato l'appoggio del Governo con il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ha demandato la scelta al Comitato Olimpico Nazionale Italiano affermando che "dovranno ...

Martedì il Coni decide : Milano ottima candidata ai Giochi Invernali 2026 : E quella di Martedì per lo sport italiano sarà una giornata decisiva. Al mattino la Giunta nazionale del Coni, al pomeriggio dalle ore 15 il Consiglio nazionale che deciderà quale città italiana tra ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

