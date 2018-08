I Fall Out Boy hanno realizzato una super cover di “No Tears Left To Cry” di Ariana Grande

Fallout 76 - tutto ciò che devi sapere sul gioco dell'anno - : Senza ombra di dubbio Fallout 76 è il gioco più atteso del 2018 videoludico . Il nuovo capitolo della serie principale uscirà soltanto il prossimo 14 novembre, ma sta facendo già molto scalpore tra ...

Un esordio eccezionale - Mission : Impossible - Fallout apre con 61 - 5 milioni di $ negli USA : Certo, sarà difficile per Paramount toccare quota 700 milioni ma molto dipenderà dagli incassi ottenuti dal film nel resto del mondo che per ora ammontano a 92 milioni provenienti da 36 mercati, con ...

[Box Office Usa] Mission : Impossible - Fallout vince con oltre 60 milioni : Nel resto del mondo il film ha raccolto già 92 milioni di dollari, per un totale di 153,5 milioni di dollari. Da notare che il film non ha esordito ancora in Cina, dove si prevede un altro ottimo ...

Mission Impossible - Tom Cruise batte se stesso per i critici Fallout è il migliore della serie - Cinema - Spettacoli : Ha fatto il giro del mondo il video dell'incidente, commentato dallo stesso Cruise, occorso quando ha preso male la distanza per saltare tra due edifici. Tom ha finito la scena con grande compostezza.

Mission : Impossible - Fallout è il miglior film della saga / Tom Cruise promosso dai critici a pieni voti! : Mission: Impossible - Fallout, per i critici, è il miglior film della saga. Tom Cruise promosso a pieni voti, conquista critica e pubblico con la sua ultima avventura(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Fallout 76 potrebbe ricevere una beta più piccola prima di quella completa in programma ad ottobre : - Pete Hines , @DCDeacon, July 25, 2018 Considerando il fatto che questo è il primo gioco di questo genere che Bethesda Game Studios sta tentando di realizzare, con il suo approccio al mondo ...

Fallout 76 potrebbe ricevere una beta più piccola prima di quella completa in programma ad ottobre : Di recente, abbiamo appreso che la selezione dei giocatori per la beta di Fallout 76 inizierà a ottobre, il che significa che la beta stessa inizierà probabilmente verso la fine di ottobre (dal momento che il gioco sarà lanciato a novembre). Tuttavia, se pensate che potrebbe non essere abbastanza il tempo per Bethesda per capire tutto ciò di cui hanno bisogno per un gioco così massiccio e su larga scala, non preoccupatevi - una beta più piccola ...

Un trailer mostra per la prima volta le ambientazioni della mod Miami per Fallout 4 : La comunità di modder che la serie di videogiochi Fallout può vantare è una delle più attive di sempre, impegnata da anni a trasformare gli RPG di Bethesda in qualcosa di completamente nuovo.Il progetto di cui vi parliamo oggi non è altro che Fallout Miami, una mod di Fallout 4 che converte l'intero gioco per proporre storia e ambientazioni inedite. In Fallout Miami abbandoniamo infatti la Boston che abbiamo imparato a conoscere nella versione ...

Novità sulla beta di Fallout 76 - ecco quando uscirà : La beta di Fallout 76 arriverà a ottobre. La conferma ufficiale è stata data direttamente da Bethesda. Lo scorso mese di giugno durante l’E3 di Los Angeles Todd Howard di Bethesda Game Studios aveva annunciato che Fallout 76 avrebbe ospitato una versione beta o il "Break-it Early Test Application" - B.E.T.A. Finalmente però è stato svelato quando inizierà questa beta per Fallout 76. Di recete con un nuovo post pubblicato su lforum ufficiale ...

Bethesda svela i piani per il QuakeCon 2018 : DOOM Eternal - Fallout 76 e RAGE 2 tra i protagonisti : Con il QuakeCon 2018 che si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto), Bethesda ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale di QuakeCon presenterà aggiornamenti su Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, ...

La beta di Fallout 76 inizierà a ottobre : Tra i molti dettagli che Todd Howard di Bethesda Game Studios ha condiviso il mese scorso all'E3 su Fallout 76, una delle informazioni più degne di nota è che a un certo punto il gioco avrebbe ospitato una versione beta. Oppure, come ha detto Howard, il "Break-it Early Test Application" - B.E.T.A. in breve.Oggi, abbiamo finalmente appreso quando inizierà questa beta per Fallout 76 e, a quanto pare, sarà molto vicina al lancio. In un nuovo post ...

Un giocatore porta a termine Fallout 1 - 2 - 3 - New Vegas e 4 in meno di 90 minuti : È abbastanza impressionante quando uno speedrunner completa una partita in tempi record. Ma cinque giochi di Fallout, tutti in meno di 90 minuti? Questo è decisamente qualcosa di veramente incredibile.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la corsa da record, che segna 1:29:47 senza tempi di caricamento, è stata postata su Youtube dallo speedrunner 'tomatoanus'. Secondo speedrun.com, questo è il tentativo più veloce mai realizzato per ...

Il gioco da tavolo di Fallout diverte come i videogame : Arrivata al 21simo anno d’età, la saga di Fallout è pronta per un nuovo capitolo, ma stavolta non è un videogioco. La casa editrice Asmodee ha appena pubblicato in Italia il gioco da tavolo di una delle più belle serie post apocalittiche di sempre, un titolo per replicare senza monitor né joypad quelle atmosfere che amiamo dal lontano 1997. Intitolato semplicemente Fallout, ha due pregi principali: non è una mera trasposizione e non è uno di ...

