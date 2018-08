I dubbi sulla salute di Franco Battiato e la dedica di un collega | All' amico che fu

Pensioni flessibili - i dubbi sulla Quota 100 e sui 22 miliardi della LdB2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 30 luglio 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo in merito alla necessita' di intervenire al più presto sulla rigidita' del sistema previdenziale. Nel frattempo continuano ad arrivare nuove stime tecniche sulla prossima Manovra e sulla necessita' di trovare una quadra rispetto ai vincoli di bilancio. Intanto proseguono anche le perplessita' espresse dai lavoratori e dai Comitati in merito ...

15enne condannata per aver abortito/ Il fratello aveva abusato di lei : dubbi sulla sentenza : Stuprata dal fratello, 15enne rimane incinta, ultime notizie, l’aborto poi la condanna: “6 mesi di carcere”. Una vicenda che ci giunge dall'Indonesia, un caso di degrado famigliare (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Deragliamento treno a Pioltello : dubbi sulla dinamica - oggi accertamenti irripetibili : Disposti dai magistrati della procura di Milano sulla rotaia da cui è iniziata la corsa fuori dai binari. Tre le vittime, tutte donne dell'incidente del 25 gennaio scorso. E 50 feriti -

Matteo Barbieri - dubbi sulla morte : attesa per gli esami sull'Honda 500 : Restano ancora tanti dubbi riguardo alla dinamica precisa dell'accaduto. Solo un tassello purtroppo è stato messo a posto dagli inquirenti: il nome del giovane, Matteo Barbieri , trovato morto in un ...

Matteo Barbieri - tanti dubbi sulla morte : attesa per gli esami sull'Honda 500 : Restano ancora tanti dubbi riguardo alla dinamica precisa dell'accaduto. Solo un tassello purtroppo è stato messo a posto dagli inquirenti: il nome del giovane, Matteo Barbieri , trovato morto in un ...

Iliad - Polizia Postale indaga sulle Simbox?/ Ultime notizie : dubbi sulla regolarità della procedura : Iliad, Polizia Postale indaga sulle Simbox? dubbi sulla regolarità della procedura. Le Ultime notizie: l'operatore conferma invece la validità del processo di sottoscrizione(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:18:00 GMT)

dubbi di Cantone sulla gara Ilva Gli operai : e ora che succede? Soldi fino a settembre. Poi si chiude : E adesso che succede? E' l'interrogativo che da ieri sera si pongono a Taranto, citta' sede del piu' grande stabilimento dell'Ilva, con quasi 11mila dipendenti sui circa 14mila totali di gruppo, dopo che l'Anac, l'Autorita' anticorruzione Segui su affaritaliani.it

dubbi di Cantone sulla gara ilva Gli operai : e ora che succede? Soldi fino a settembre. Poi si chiude : E adesso che succede? E' l'interrogativo che da ieri sera si pongono a Taranto, citta' sede del piu' grande stabilimento dell'ilva, con quasi 11mila dipendenti sui circa 14mila totali di gruppo, dopo che l'Anac, l'Autorita' anticorruzione Segui su affaritaliani.it

Tagliati i vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme dato per sbarcare in Italia? I dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

Più di un dubbio sulle proposte di Savona sulla riforma della Bce : Che la situazione italiana (e non solo) desti qualche preoccupazione è evidente. Lo hanno detto con chiarezza Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell'economia, parlando alla riunione dell'Abi, il cui presidente, Antonio Patuelli non ha potuto che convenire: esortando a non tirare troppo la corda nei confronti dell'Europa. Ma che vi sia il pericolo di un "cigno nero" come ha diagnosticato, a pochi ...

M5s - il bilancio di Rousseau è chiaro. Ma restano dubbi sulla trasparenza : Una trasparenza ombrata. Un personalissimo ossimoro racchiude sinteticamente l’analisi del bilancio del primo anno di attività (2017) dell’associazione Rousseau, l’organismo che gestisce la piattaforma per la democrazia diretta del Movimento 5 stelle, pubblicato mercoledì 20 giugno 2018 sul Blog delle Stelle. Innanzitutto devo dire che raramente (forse mai), nel corso della mia attività professionale, mi sono imbattuto in un rendiconto di un ...

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...