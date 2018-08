I 10 festival musicali da non perdere ad agosto

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...