I 10 balletti più divertenti dei tormentoni estivi

(Di mercoledì 1 agosto 2018) In principio era (solo) il tormentone: una o più canzoni che, per mesi, impazzavano nelle radio, sulle spiagge, nelle discoteche… e, quel che succedeva, rimaneva in discoteca o in spiaggia. Adesso, con l’avvento degli smartphone e dei social network, nulla resta dove accade, anzi: i video diventano virali, fanno il giro del mondo, regalano ai protagonisti dei veri e propri «quindici minuti di notorietà», come diceva Andy Warhol. D’estate, poi, quello che diventa virale non è solo un semplice video, ma sempre più spesso è la coreografia di un balletto da imparare per scatenarsi (e registrarsi) sulle note del proprio tormentone preferito. Un esempio recente è quello di Emis Killa, che, a inizio luglio, ha lanciato la sfida della «Rollercoaster Dance», in concomitanza con l’uscita del suo ultimo singolo, Rollercoaster, appunto. Partecipare alla sfida era semplice, ...