“Hyplane” | tecnologie sempre più concrete per realizzare il volo ipersonico | collegherà

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Tecnologia ipersonica made in Campania per i nuovi strumenti dinello spazio: il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – si candida a diventare un punto di riferimento internazionale per mezzi einnovative per il mercato aerospaziale. Lo fa all’indomani dell’incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Presidente americano, Donald Trump, che, in conferenza stampa alla Casa Bianca, hanno fatto esplicito riferimento ad un progetto Italia-USA di un veliin grado di andare da un Paese all’altro in un’ora e mezza, menzionando il coinvolgimento delle due Agenzie Spaziali ASI e NASA. “L’ipersonica – spiega il Presidente del Dac, Luigi Carrino – rappresenta un settore strategico su cui il Distretto sta investendo con un’offerta altamente tecnologica. Un prodotto innovativo ...