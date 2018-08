Huawei è il secondo produttore di smartphone | sorpassata Apple

Huawei supera Apple : è il secondo produttore di smartphone al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel quartier generale di Huawei in Cina si stappa lo champagne: secondo gli ultimi dati delle maggiori società di analisi, il produttore di smartphone ha conquistato nell’ultimo trimestre il secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone, scalzando dal secondo gradino del podio un gigante delle proporzioni di Apple (mentre al primo posto rimane piuttosto saldamente ancora Samsung). (Foto: Strategy ...

Nel secondo trimestre dell'anno Huawei è in gran spolvero; Sony esplora nuovi picchi (negativi)… Samsung e OnePlus festeggiano : Il secondo trimestre dell'anno è oramai concluso, e per i produttori è tempo di tirare le somme. Analizziamo i casi di Samsung, OnePlus, Huawei e Sony

La parola fine ad Oreo su Huawei P9 - P9 Plus e P9 Lite : l'aggiornamento secondo Huawei Italia : Non c'è da stupirsi purtroppo ma Oreo su Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite non arriverà mai. Il mancato aggiornamento era stato già discusso in più occasione ma finora non aveva preso la parola proprio Huawei Italia che al contrario (in queste ore) ha fugato ogni dubbio sul futuro del dispositivo, lasciando solo un live barlume di speranza e pure alquanto flebile.

Il gruppo Huawei-Honor sarebbe pronto ad abbandonare Android - almeno secondo i rumor : Stando agli ultimi rumor, pare che il gruppo Huawei-Honor stia per "mettersi in proprio" accantonando Android in favore di un OS sviluppato in casa