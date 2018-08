Honda ai mondiali di volley dove debutta il Suv CR-V

Mondiali : Honda annuncia addio alla nazionale giapponese : Quella contro il Belgio di ieri sera è stata l’ultima partita di Keisuke Honda con il Giappone: ad annunciarlo e’ lo stesso 32enne trequartista del Pachuca, andato a segno per il terzo Mondiale di fila. “E’ stata la mia ultima Coppa del mondo, e’ la realta’. Ho fatto tutto cio’ che ho potuto, ho dato il meglio di me stesso – dice l’ex Milan -. Lascio la nazionale felice, perche’ ...

Probabili formazioni / Giappone Polonia : quote e ultime novità live. Il jolly Honda (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Giappone Polonia: quote e le ultime novità live sui giocatori oggi in campo per il girone H dei Mondiali 2018. Occhio al jolly Honda.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Mondiali 2018 - Giappone-Senegal 2-2 : le pagelle. Portieri non strepitosi - decisivi Honda e Mané : Un pareggio scoppiettante per la seconda partita del Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018: le due grandi vincitrici all’esordio, Giappone e Senegal, non si fanno male e colgono un punto a testa che le lancia ovviamente in testa al raggruppamento e pronte a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale. 2-2 il risultato: andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti. Giappone Kawashima, voto 5,5: inizio di partita da dimenticare ...

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del mondiale consecutive [VIDEO] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...