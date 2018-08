Higuain | il 4-3-3 può fargli bene Suso e Calhanoglu sono i partner ideali

Juventus-Milan - Higuain s’impunta : può saltare tutto - le richieste clamorose del Pipita ai rossoneri : Juventus-Milan, asse sempre più caldo, la trattativa sembrava ormai nelle fase conclusiva ma nelle ultime ore un clamoroso colpo di scena, la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain rischia incredibilmente di saltare. Il motivo? Le richieste del Pipita che non accetta di essere svenduto dalla Juventus. Nella serata di ieri un nuovo incontro, l’intenzione era quella di chiudere la trattativa ma la fumata bianca non è arrivata. In ...

Bonucci-Higuain - l’offerta del Milan alla Juventus che può sbloccare l’affare : Bonucci alla Juventus e Higuain al Milan, entra sempre di più nel vivo la trattativa tra bianconeri e rossoneri, novità assolutamente a sorpresa. Si profila dunque il clamoroso ritorno alla Juventus del difensore mentre il Pipita sta per prendere la strada di Milano. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha chiuso lo spazio dell’argentino in bianconero, Higuain vuole essere grande protagonista ed al Milan può confermarsi devastante. ...

Non solo Morata : l'affare Higuain può dipendere anche da Batshuayi : Il destino di Gonzalo Higuain non è legato a doppio filo solo a quello di Alvaro Morata , in predicato di lasciare il Chelsea . Secondo quanto riportato da Sky Sport , a sbloccare la trattativa tra il club di Abramovich e la Juventus per il centravanti argentino potrebbe essere anche la partenza di Michy Batshuayi . Il belga, 24 anni, potrebbe lasciare ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Juventus-Higuain - ora può essere addio : Il Pipita pronto a trasferirsi a Londra per 60 milioni di euro e con lui anche Rugani per 40 milioni

Mauro Icardi alla Juventus?/ Niente smentite secche : lo scambio con Higuain si può fare davvero? : Mauro Icardi alla Juventus? Niente smentite secche dall'Inter: lo scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:40:00 GMT)

Gonzalo Higuain - la maledizione Champions : la Juventus può cederlo - senza di lui il Real Madrid... : Sacrificare Gonzalo Higuain per vincere la Champions: potrebbe essere questo il piano per la rifondazione della Juve che Max Allegri ha in mente. Anche se due anni fa la Signora aveva scommesso sull' ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...