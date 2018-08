HIGUAIN AL MILAN | ACCORDO CON LA JUVENTUS Ultime notizie | Bonucci-Caldara | maxi-scambio

HIGUAIN il difficile : prima dice sì al Milan - poi frena sulla buonuscita : È la cronaca di una giornata di ordinaria follia. Nella notte tra lunedì e martedì, prima davanti a una carbonara e poi sino alle due del mattino nella sede del Milan, Leonardo ha provato a ...

HIGUAIN-Milan : è fatta Risolto il nodo dell’ingaggio A breve l’ok a Caldara-Bonucci : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ora via allo scambio Bonucci-Caldara

Calciomercato - HIGUAIN-Milan LIVE : accordo trovato - chiuso il maxi-scambio : 17.01 - Chiusa la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain: accordo raggiunto Mancano solamente le firme e l'ufficialità, ma l'accordo ormai è totale: Juventus e Milan hanno concluso il maxi scambio ...

Si sblocca il maxi scambio Bonucci-Caldara-HIGUAIN : l’accordo totale fra Juventus - Milan e giocatori è ufficiale : Dopo giorni di trattative estenuanti, il maxiscambio fra Juventus e Milan è ufficiale: Higuain e Caldara in rossonero, Bonucci ritorna in bianconero Dopo giorni di tira e molla, rumor e smentite e soprattutto una lunga attesa per l’accordo che sembrava non dovesse mai arrivare, il maxi-scambio fra Juventus e Milan è ormai ufficiale. Le due società hanno trovato l’accordo totale, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati ...

HIGUAIN al Milan - chiusura entro stasera/ Ultime notizie - vertice con la Juventus : filtra ottimismo : Higuain al Milan, sì al prestito: si sblocca la trattativa con la Juventus per il Pipita, coinvolti anche Caldara e Bonucci. Ultime notizie, chiusura entro stasera?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:21:00 GMT)

Milan-HIGUAIN - il Pipita ha accettato il prestito : siamo ai dettagli : Dopo una fase di stand-by, Higuain e il Milan sono sempre più vicini. L'attaccante argentino avrebbe accettato di trasferirsi in prestito alla corte di Gennaro Gattuso dopo 2 stagione alla Juventus. ...

Milan - Berlusconi : “HIGUAIN è un campione” : “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Mattino’.L'articolo Milan, Berlusconi: “Higuain è un campione” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Non solo HIGUAIN e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Calciomercato : HIGUAIN accetta il prestito - tutto fatto per il maxi scambio tra Juve e Milan [DETTAGLI] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato - HIGUAIN-Milan LIVE : cresce ottimismo - la Juve in arrivo a Milano : 14.25 La Juve al completo a Milano Se Paratici si trova a Milano già dalla giornata di ieri e nella mattinata ha continuato a parlare con gli agenti dei vari giocatori coinvolti, Marotta invece sta ...

Asse Milan-Juve - superati gli ultimi intoppi : gli aggiornamenti su HIGUAIN - Bonucci e Caldara : Milan e Juventus si apprestano a concludere l’affare più caldo delle ultime ore, Higuain ha detto sì al trasferimento in rossonero Novità positive per la conclusione dell’affare tra Milan e Juventus, gli ultimi ostacoli della trattativa sembrano essere stati superati. C’era da risolvere il caso relativo all’ingaggio di Higuain, caso che nelle ultime ore è stato smontato. L’accordo tra il Pipita ed il Milan ...

Milan - la buonuscita di HIGUAIN blocca Bonucci-Caldara : MilanO - Si sono accordate tutte le parti: Milan e Juventus, Bonucci e Caldara, con i procuratori che già fanno i conti delle ricche commissioni che andranno a prendere. Manca solo una cosa, non di ...