Hellblade | Senua' s Sacrifice VR Edition è ora disponibile su Steam e GOG

Ninja Theory annuncia Hellblade : Senua's Sacrifice VR Edition : Oggi Ninja Theory ha annunciato che Hellblade: Senua's Sacrifice riceverà una modalità in realtà virtuale il prossimo 31 luglio.Secondo il comunicato stampa, l'edizione VR sarà compatibile sia con Oculus Rift che con HTC Vive e non sarà solo una modalità separata o un'aggiunta, bensì sarà l'intero gioco giocabile in realtà virtuale!Le buone notizie non finiscono qui, in quanto la VR Edition sarà completamente gratuita per tutti coloro che già ...