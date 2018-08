Golfista con leucemia dà l' addio alle figlie con un ultimo abbraccio

Niall Horan per Horan And Rose - un evento benefico con il Golfista Justin Rose e tanti ospiti : duetto a sorpresa con Olly Murs (video) : Niall Horan per Horan And Rose, l'evento benefico tenutosi sabato 23 giugno a Watford, a Londra. Il cantante irlandese degli One Direction ha tenuto un evento di beneficenza a nome suo e quello del golfista Pal Justin Rose, tra tanti ospiti, donazioni e anche musica dal vivo. Horan and Rose è stato un evento dedicato ad un importante raccolta fondi per la ricerca sul cancro: Niall e Justin hanno ospitato insieme questa serata all'insegna ...