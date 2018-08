Golf | Women’s British Open 2018 | In-Kyung Kim a caccia del bis! Ludovica Farina è la

Golf - LPGA Tour 2018 : Sung-Hyun Park si prende tutto al playoff. Suo il KPMG Women’s PGA Championship : Nemmeno un bogey nelle ultime 30 buche, un quarto round solido ed un playoff da urlo. Con questo biglietto da visita Sung-Hyun Park si aggiudica il KPMG Women’s PGA Championship, uno dei 5 Major del circuito femminile, con lo score complessivo di -10 (278 colpi). La sudcoreana è dovuta però passare dalle buche di spareggio per avere la meglio della connazionale So-Yeon Ryu, e della nipponica Nasa Hataoka. Sul percorso par 72 del Kemper ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : So Yeon Ryu va in fuga nel Major - Brooke Henderson insegue il bis : Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung Hyun Park al comando del terzo Major stagionale : Due sudcoreane e una canadese svettano in testa al KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. So Yeon Ryu e Sung Hyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par, affiancate a metà gara dalla canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016. La Ryu è riuscita ad ergersi in ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis - Giulia Molinaro speranza azzurra : Le grandi protagoniste del Golf femminile si daranno appuntamento in occasione del KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro. Nel 2017 a trionfare fu la statunitense ...

Golf - US Women’s Open 2018 : Ariya Jutanugarn vince battendo al playoff Hyo Joo Kim : Ariya Jutanugarn ha vinto l’edizione 2018 dello U.S. Women’s Open. La thailandese ha battuto al playoff la coreana Hyo Joo Kim, trionfando dopo un quarto giro a dir poco complicato. La vincitrice iniziava la giornata con quattro colpi di vantaggio sulla rivale, ma ha vissuto una seconda parte di giro da incubo: dopo cinque birdie (e un bogey) nelle prime nove, Jutanugarn è incappata in un triplo bogey alla 10, seguito da un altro ...

Golf - US Women’s Open 2018 : Ariya Jutanugarn incanta e vola in testa ad un round dal termine : L’US Women’s Open si avvia alla conclusione quando manca ormai soltanto un round. La tregua del maltempo ha permesso all’organizzazione di recuperare gli ultimi colpi del secondo giro e completare senza intoppi la terza tornata con un cambio al comanda della leaderboard. Ariya Jutanugarn piazza un superbo -6 issandosi ad un complessivo score di -12 (204 colpi). La thailandese supera così l’australiana Sarah Jane Smith, ...

Golf - US Women’s Open 2018 : il maltempo condiziona il secondo round - Sarah Jane Smith in vetta. Taglio fatale per Giulia Molinaro : Il maltempo condiziona il secondo round dello US Women’s Open, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club, nell’Alabama. La competizione è stata sospesa a causa delle condizioni climatiche avverse, costringendo gli organizzatori a compattare gli ultimi due giri, preceduti oggi dal completamento della seconda tornata. Ma intanto il secondo Major stagionale comincia già ...

Golf - US Women’s Open 2018 : comandano Jutanugarn - Lee e Smith dopo il primo giro. Giulia Molinaro è sopra il par : È scattato nella serata italiana di ieri lo US Women’s Open, secondo Major del circuito femminile di Golf. dopo la prima giornata a Shoal Creek, in Alabama, ci sono tre giocatrici al comando del leaderboard, con uno score di -5: la thailandese Ariya Jutanugarn, la coreana Jeongeun Lee e l’australiana Sarah Jane Smith. Sono state loro le prime ad avvantaggiarsi dopo le prime 18 buche, potendo contare già su due colpi di vantaggio ...