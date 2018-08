Gli scontri in Zimbabwe per il risultato delle elezioni

Lara e Michael - la canzone parodia / Video : Gli scontri della coppia di Temptation Island 2018 in.. musica! : Lara e Michael, le diatribe della coppia più discussa di Temptation Island 2018 diventano una canzone. Ecco la parodia e il Video di Highlander dj(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:56:00 GMT)

Calendario Serie A 2018-2019 : Juventus-Napoli - Inter-Roma e tutti Gli scontri diretti. Date e programma : Sorteggiati i calendari della Serie A 2018-2019. Andiamo a scoprire tutte le Date dei big match: 1A GIORNATA (19 AGOSTO-20 GENNAIO) Lazio-Napoli 2A GIORNATA (26 AGOSTO-27 GENNAIO) Juventus-Lazio Napoli-Milan IN AGGIORNAMENTO

Partenze e scontri in Tutto può succedere 3 : Alessandro e Sara molleranno tutto? Anticipazioni 30 luGlio : Siamo ormai agli sgoccioli di Tutto Può succedere 3 e la prima settimana di agosto ad andare in onda Saranno gli ultimi due episodi ovvero l'ultima puntata di questa stagione. Ottimi gli ascolti fino ad adesso tenendo conto delle due attenuanti più pesanti ovvero i Mondiali di Calcio in onda su Mediaset e il fatto che siamo "fuori stagione" con tutte le polemiche del caso. L'appuntamento con la fiction rimane fissa al lunedì proprio come ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (2) : (AdnKronos) – C’è Edmondo Cirielli che è primo firmatario per una commissione che di occupi del sovraffollamento carcerario. Ed ancora Fdi chiede di indagare “sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell’isola di Ustica il 27 giugno 1980”.Infine, sempre guardando al passato, Fdi chiede di fare luce “sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (3) : (AdnKronos) – Da parte del Pd sono tre le richieste di istituire commissioni d’inchiesta. C’è quella presentata da Andrea De Maria “sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città”, firmata anche da Roberto Speranza di Leu. Susanna Cenni chiede invece una commissione “sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull’attuazione delle politiche di genere in ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (4) : (AdnKronos) – Analoga richiesta, con lo stesso titolo della pdl ma con un testo diverso, è stata avanzata dall’ex-presidente del Senato ed esponente di Leu, Pietro Grasso che ricorda come “nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia”. ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (5) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda i 5 Stelle, alla Camera le pdl per istituire una commissione d’inchiesta sono due: Luigi Gallo chiede di indagare “sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa”, mentre Stefano Vignaroli su occupa di ambiente con una commissione ad hoc “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”. Stessa ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (6) : (AdnKronos) – Forza Italia si occupa di ambiente con la richiesta di una commissione d’inchiesta sulla bonifica e il recupero di “siti inquinati di interesse nazionale”, di tutela dei prodotti italiani con Paolo Russo che alla Camera chiede di indagare “sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani” ...

Parlamento : da appalti aGli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – Le prime due commissioni d’inchiesta della storia della Repubblica furono sulla Disoccupazione e sulla Miseria. Era il 1948 e l’Italia era appena uscita dalla guerra. Anche nella nuova legislatura, iniziata da pochi mesi, non mancano le richieste di istituire commissioni d’inchiesta sui temi più disparati si va dalla corruzione, al degrado delle città, alla condizione economica delle ...

Coppia gay offesa al ristorante/ Roma - scontrino omofobo alla Locanda Rigatoni : CampidoGlio - "gravissimo" : scontrino contro Coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:03:00 GMT)

SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 25 luGlio 2018 : duri scontri tra Livio e Lucrezia : SACRIFICIO D'AMORE, Anticipazioni del 25 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Lucrezia e Livio si scontreranno a causa delle opposizioni di lui sul matrimonio

"Un collaboratore di Macron coperto da un casco della polizia picchiò un manifestante durante Gli scontri del 1° maggio" : Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avrebbe picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi: è quanto emergerebbe da una ricostruzione pubblicata questa sera su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell'ordine. Avrebbe colpito un giovane a terra, in place de la Contrescarpe, a Parigi.« Le Monde » identifie sur une ...