Gli scienziati documentano infezioni pericolose nella fauna dell' Artico

Il Manifesto deGli scienziati razzisti : così si lavorava per costruire l'odio : Per completezza, va rilevato che anche la dottrina del razzismo esoterico contribuì a dare fondamento alla politica razzista del regime fascista. La teoria ha come presupposto la tripartizione dell'...

Ecco il suono del sole «registrato» daGli scienziati : Il sole produce un suono, che è anche sorprendentemente rilassante. Lo hanno dimostrato l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’osservatorio solare ed eliosferico della NASA (SOHO): utilizzando i dati raccolti in vent’anni sul movimento dinamico del sole, i ricercatori hanno catturato fluttuazioni, oscillazioni, vibrazioni, che sono state trasformate in suono dal Laboratorio di fisica sperimentale di Stanford. Si è scoperto che il sole ...

Marte - una scoperta sensazionale. L’annuncio deGli scienziati italiani : Su Marte si è ormai a un passo da scoprire la vita. Dopo decenni di ricerche è arrivata infatti la conferma definitiva: sul pianeta rosso c’è sicuramente acqua liquida e salata e in più si trova in un luogo che ha tutti i canoni per essere una “nicchia biologica”. E’ la prima volta che si ottiene la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido e la straordinaria scoperta è arrivata ...

Intelligenza artificiale - l’allarme deGli scienziati : è a rischio disorientamento : Sappiamo che può essere psicopatica, sappiamo anche che può essere un medico, è stato già dimostrato che può essere aggressiva o cooperare. E tanto altro. Ma fino ad ora non sapevamo che poteva essere disorientata e diventare preda di un hacker come oguno di noi, ognuna delle nostre macchine. Ora sappiamo anche che l’Intelligenza artificiale può essere disorientata con poco, può diventare una preda di una nuova generazione di hacker. ...

Intelligenza artificiale - petizione deGli scienziati contro i robot killer : Oltre 2mila ricercatori hanno sottoscritto l'appello ai governi. Tra i firmatari anche Elon Musk e i fondatori di Google Deep Mind

Scienziati - scrittori e artisti : Gli Youtuber "intelligenti" : Che cos'è uno Youtuber? Una persona che fa video su Youtube, anche molto seguita, in genere non particolarmente intelligente, perché in rete più fai cose stupide più raccogli follower, e su Youtube ...

Gli scienziati inizieranno a produrre alimenti artificiali - : Un team di scienziati olandesi, che coltivava carne in laboratorio, è stato finanziato per organizzarne la produzione industriale. Lo riporta il Daily Mail. Gli scienziati della start up olandese Mosa ...

Perché Gli scienziati non capiranno mai la religione : Gli scienziati hanno provato che alcune tracce di sangue sulla Sindone sono fasulle e questa scoperta dimostra che gli scienziati non capiranno mai la religione. L’argomentazione sottesa a una notizia del genere è che la fede dipenda da un’adesione razionale surrogata da prove e che, una volta confu

80 anni fa il manifesto della razza " la connivenza dei miGliori scienziati italiani - che... - Cronache : Come tutti, gli ebrei hanno partecipato alle guerre, hanno dato il loro contributo alla società, alla cultura e all' economia italiane, e molti hanno anche aderito al fascismo. Si tratta dunque di ...

Gli scienziati russi ripensano ai siluri da cento megatoni : I russi potrebbero rilanciare i progetti del fisico sovietico Andrej Sacharov, premio Nobel per la pace, che negli anni '50 propose la realizzazione di siluri super pesanti armati con testate ...

Sui traghetti per studiare lo stato di salute del Mediterraneo : dalla Bicocca Gli scienziati del Dna del mare : Partito a giugno il progetto di un team di ricercatori dell'ateneo milanese sui pericoli dell'inquinamento sulla fauna marina e la nascita di specie "aliene"