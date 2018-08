Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Milano non parteciperà alla governance” : Arrivano subito le prime spaccature interne dopo la proposta arrivata ieri dal Coni di una candidatura unitaria di Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino per le Olimpiadi Invernali 2026. Questa mattina infatti il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò in cui manifesta la sua perplessità per questa decisione. Di seguito la lettera completa riportata dall’Ansa: “Caro Giovanni, con rammarico ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Giuseppe Sala scettico sulle tempistiche della scelta. “Temo che prima di settembre non si deciderà” : Prosegue l’incertezza su quale tra Milano, Torino e Cortina sarà la città italiana candidata ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Il governo ha lasciato la decisione nelle mani del CONI, che sta facendo le sue valutazioni. Il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala ha commentato la vicenda auspicando una scelta in tempi brevi. “È un tema su cui ci sono istanze di natura politica e tecnica“, ha dichiarato ...

Fornitura alberi per Expo - archiviate le accuse a Giuseppe Sala : Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala Continua a leggere L'articolo Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala proviene da NewsGo.

La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo : La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, per un presunto danno erariale pari a 2,2 milioni di euro. La questione, per la quale Sala era indagato, The post La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo appeared first on Il Post.

Expo - pg Milano ricorre contro il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala : La Procura generale di Milano ha depositato alla Corte d’Appello il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l’accusa di abuso d’ufficio per l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi. Il proscioglimento per Sala, già a processo per falso, era stato deciso dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo. La Corte d’appello dovrà ...