Giudice americano blocca diffusione di istruzioni per fare pistole con stampanti 3D

(Di mercoledì 1 agosto 2018)ta per ora da unfederale di Seattle, Robert Lasnik, la pubblicazione online delleper fabbricarsicon le3D. Il presidente Trump, con un tweet, aveva stigmatizzato l’iniziativa e otto stati dell’Unione si erano appellati contro l’accordo raggiunto con le autorità federali dalla no-profit texana Defense Distributed per il download. L’ingiunzione lo vieta fino al 10 agosto quando è in programma l’udienza sul caso. I procuratori generali di 21 stati hanno altresì sollecitato il Segretario di Stato, Mike Pompeo, e l’Attorney General, Jeff Sessions, a riconsiderare l’accordo. In molti stati le armi sono a buon mercato e l’acquisto e il possesso non richiedono complesse formalità. Tuttavia la possibilità di fabbricarsele in casa utilizzando le3D equivale, secondo i critici, a non avere ...