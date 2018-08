Giovinazzi e Ferrari | 96 giri nel test all’Hungaroring

F1 - Giovinazzi stuzzica la Ferrari a colpi di record : “l’obiettivo era far bene - non devo dimostrare più nulla” : Il pilota pugliese ha parlato dopo la prima giornata di test in Ungheria, glissando sul proprio futuro a breve termine Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. LaPresse/Photo4 Un tempo davvero pazzesco ottenuto con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto a ...

