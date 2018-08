Giochi invernali | Sala | Prevalgono ragioni politiche Così Milano non

Giochi invernali 2026 - Olimpiadi d'Italia : candidatura unica - Torino agganciata a Milano e Cortina : 'Non c'è nessuna preclusione, deciderà il governo esclusivamente in base ad una valutazione di costi e benefici' ha sottolineato il segretario e responsabile dello sport di M5S, Simone Valente. ...

Il mal di pancia di Torino sulla candidatura a tre per i Giochi invernali 2026 : ll senatore Gilberto Pichetto Fratin, Coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, parla di "decisione pilatesca". I vertici degli enti locali interessati utilizzano toni cauti che però non nascondono la sorpresa, se non lo scetticismo, verso la decisione del Coni di proporre, per l'Olimpiade Invernale del 2026, la candidatura congiunta delle tre città in Lizza: Cortina, Milano e Torino. Le prime due ...