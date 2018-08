Giochi 2026 | Sala | ' Milano non parteciperà a governance Disponibile solo a ospitare gare

Giochi 2026 - Milano si sfila dalla candidatura congiunta : “Troppi interessi politici” : Emergono le prime crepe nella candidatura congiunta dell'Italia per i Giochi del 2026. L'articolo Giochi 2026, Milano si sfila dalla candidatura congiunta: “Troppi interessi politici” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giochi 2026 - Coni : “Italia presenti candidatura condivisa Torino-Milano-Cortina”. M5S non ci sta : Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla fine della riunione della commissione di valutazione dei Giochi invernali 2026 ha trovato una soluzione: "La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana". Milano e Cortina sono d'accordo. Ma in Comune a Torino è battaglia.Continua a leggere

Giochi invernali 2026 - Olimpiadi d'Italia : candidatura unica - Torino agganciata a Milano e Cortina : 'Non c'è nessuna preclusione, deciderà il governo esclusivamente in base ad una valutazione di costi e benefici' ha sottolineato il segretario e responsabile dello sport di M5S, Simone Valente. ...

Il mal di pancia di Torino sulla candidatura a tre per i Giochi invernali 2026 : ll senatore Gilberto Pichetto Fratin, Coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, parla di "decisione pilatesca". I vertici degli enti locali interessati utilizzano toni cauti che però non nascondono la sorpresa, se non lo scetticismo, verso la decisione del Coni di proporre, per l'Olimpiade Invernale del 2026, la candidatura congiunta delle tre città in Lizza: Cortina, Milano e Torino. Le prime due ...

Giochi 2026 - Torino : decide il governo : 23.08 Dopo il sì di Milano e Cortina, arriva quello condizionato di Torino.Il sindaco Chiara Appendino ha inviato una lettera al presidente del Coni, Malagò, in cui dice che la decisione su una candidatura unitaria con Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, può essere decisa solo dal governo. "Il governo incontrerà le città candidate e,soprattutto, verificherà la compatibilità delle linee guida con quelle poste dal Consiglio dei ...

Giochi 2026 - Nasce l'Olimpiade Italia. Torino si mette a disposizione : Il Cio ha detto sì. L'Italia può correre per l'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 con una candidatura multipla e senza città capofila. Il presidente del Coni ha ufficializzato la ...

Giochi 2026 : Zaia - Cortina c'è : ... che è la proposta low cost con 380 milioni di euro, che garantisce 15 discipline olimpiche tutte in montagna, quindi tutte nell'hub più grande degli sport invernali in Europa". Lo ha detto il ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino è in pole per i Giochi'. Lunedì incontro al Coni : ...ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla Candidatura di Cortina e delle Dolomiti alle Olimpiadi 2026 oggi a sulla Piana del Cansiglio tra Belluno e Treviso alla festa dei Veneti nel Mondo. '...

Olimpiadi Invernali 2026 : prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai Giochi? : L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina. I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, ...

Giochi 2026 : Malagò - non ci siano vinti : ANSA, - NOCERA INFERIORE , SALERNO, , 26 LUG - "La speranza è che se ci sarà un vincitore, non ci siano dei vinti. Perché questo ce lo insegna lo sport". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha risposto ai giornalisti che, a margine dell'inaugurazione di un impianto sportivo a Nocera Inferiore , Salerno, , gli chiedevano delle città da ...