Già clienti ho Mobile? Ecco come passare gratis alla nuova offerta

Vodafone offre la Special Minuti 30GB a 6 euro al mese ad alcuni suoi Già clienti - ma non sarà per sempre : Vodafone cerca di consolidare la fiducia con i suoi clienti offrendogli la Special Minuti 30GB a 6 euro al mese, ma non sarà per sempre.

Circolare Salvini - l'Arci di Lecce difende gratis gli ambulanti e i clienti multati in spiaggia : Tutela legale a chi viene sanzionato in base alle nuove linea guida che prevedono l'allontanamento dei venditori e multe fino a 7mila euro: "Fumo negli occhi"

Vodafone continua a pensare ai Già clienti e regala 30 GB al mese : Vodafone continua a pensare ai già clienti e regala ad alcuni di essi ben 30 GB di Internet al mese a ogni ricarica effettuata: ecco la nuova iniziativa dell'operatore rosso per non far "scappare" i clienti!

Torna Vodafone Special Minuti 30 GB proposta a 7 euro ad alcuni Già clienti : Vodafone propone Special Minuti 30 GB ad alcuni già clienti, che possono attivare l'offerta che include 1000 Minuti e 30 GB a un prezzo davvero interessante.

Vodafone offre Super Internet o Iper Fibra ad alcuni Già clienti mobili : Vodafone sta proponendo le offerte di rete fissa Super Internet o Iper Fibra ad alcuni già clienti di rete mobile, al prezzo scontato di 15,90 euro al mese.

Vodafone torna a offrire Special Minuti 30GB a 8 euro al mese ad alcuni Già clienti : Vodafone ha iniziato a riproporre ad alcuni suoi clienti Special Minuti 30GB: 1.000 Minuti verso tutti e 30 GB di internet in 4G al costo di 8 euro

Tecnologia - le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime : Mancano solo pochi giorni all'inizio dell’Amazon Prime Day 2018 ed in attesa delle numerose offerte previste per le giornate del 16 e del 17 luglio, vi proponiamo...

Vodafone ci riprova : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i Già clienti - ma a che prezzo : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è il solo in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta, chiamata Vodafone Special Unlimited 50GB, ad alcuni già clienti selezionati.

Vodafone regala 5GB al mese per sei mesi ad alcuni Già clienti : Vodafone sta regalando 5 GB di traffico Internet al mese per sdei mesi ad alcuni già clienti, che saranno contattati in questi giorni tramite SMS.

Ad alcuni (Già) clienti - Vodafone propone la Special 1000 10GB a 11 euro al mese : Se avete seguito le ultime offerte di Vodafone lanciate verso gli ex clienti, questa Vodafone Special 1000 10GB a 11 euro potrebbe apparirvi estemporanea

Il "piano spiaggia" di Salvini : multe ai clienti dei vu cumprà : Almeno stavolta non è un semplice annuncio pescato nel mucchio selvaggio del programma elettorale leghista. Soprattutto: non è al di fuori delle competenze di un ministro per l'Interno, visto che si ...

Troppi rumori in piazza. Pioggia di candeggina sui clienti di un locale : Eravamo quattro amici al bar. Anche per sottolineare il clima di tranquillità, potrebbe cominciare con le strofe di questa nota canzone di Gino Paoli il prologo dell'inquietante vicenda capitata venerdì intorno a mezzanotte a Muggiò. Dove, seduti ai tavolini davanti al bar "Madeira" di piazza Garibaldi, c'erano due coppie di italiani che bevevano e conversavano tranquillamente: i mariti con le rispettive consorti, ragazze di 20 e 23 anni, ...

Vodafone offre Internet 4G illimitato a 1 euro ad alcuni Già clienti : Vodafone sta offrendo Internet illimitato in 4G per una settimana ad alcuni già clienti, al costo di attivazione di appena un euro.

Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i Già clienti - ma a che prezzo : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è la sola in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta, chiamata Vodafone Special Unlimited, ad alcuni già clienti selezionati.