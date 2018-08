GF Vip | l’indiscrezione sui concorrenti | nel cast anche Silvia Provvedi con la sorella

Grande Fratello Vip 2018 - Manuela Arcuri in gara con il fratello : l’indiscrezione : Pupetta torna sul piccolo schermo. Purtroppo non in una nuova stagione dell‘iconica fiction a lei intitolata, ma in un altro contesto. Come riferisce il numero di Spy in edicola venerdì 13 luglio, infatti, la sua interprete Manuela Arcuri sarebbe a un passo dal varcare la porta rossa della terza edizione del Grande fratello Vip. Sarebbe lei, come scrive la rivista, la sostituta ideale di Elisabetta Gregoraci, che dopo un iniziale ...