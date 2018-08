Genova | va giù la rampa dell' A10 in via Siffredi | la rivoluzione del traffico

Carige - procura di Genova apre un'inchiesta giudiziaria : Prima lo scontro tra gli azionisti per il controllo dell'Istituto di credito, poi la strigliata della Bc, ora le indagini. Il titolo sotto pressione. Convocata assemblea azionisti entro il 30 ...

Carlo Giuliani/ G8 Genova - Mario Placanica : "Ho sparato per paura - Salvini mi difese" : Carlo Giuliani, 17 anni fa veniva ucciso durante gli scontri al G8 di Genova. Mario Placanica, il poliziotto che esplose il colpo, racconta in una intervista a Il Tempo cosa accadde.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Aeroporto di Genova - traffico record a giugno : Lo scorso giugno è anche stato il mese record nella storia dell' Aeroporto di Genova , con 151.485 passeggeri in arrivo e in partenza. Dati che testimoniano il trend di forte crescita dello scalo, che ...

Genova - assessore Elisa Serafini si dimette/ Ultime notizie : scontro col sindaco Bucci dopo riunione Giunta? : Genova, assessore Elisa Serafini si dimette: la decisione presa dopo un accesissimo scontro verbale avuto con il sindaco Bucci al termine di una riunione di Giunta? Le indiscrezioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:04:00 GMT)

Genova - l’operaio è troppo lento | Cassazione : “Giusto il licenziamento” : Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” Continua a leggere L'articolo Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” proviene da NewsGo.

G8 Genova - Gabrielli a palazzo Giustizia : ANSA, - Genova, 6 LUG - "Purtroppo le vicende del G8 hanno segnato profondamente la mia amministrazione e in alcuni frangenti anche i rapporti con il palazzo di Giustizia di Genova. Su quella pagina ...

Venezia-Genova in kayak (sola andata) - la storia di Giulio e Lorenzo : «Provo a rispondere spannometricamente alle tue domande». Basta un aggettivo per capire che il 25enne valtellinese Giulio Valli si è laureato in ingegneria prima di ripartire per una missione altrettanto tosta: circumnavigare l’Italia in kayak. Tremila chilometri di costa e 105 tappe da affrontare a colpi di pagaiate, una sfida non da (e per) tutti, iniziata lo scorso 21 maggio a Venezia e che, meteo e fisico permettendo, dovrebbe concludersi il ...

A Genova l'ultimo saluto a Jefferson - la madre chiede giustizia : A Staglieno i funerali del giovane morto in seguito all'intervento della polizia, il fratello: "Era una brava persona"

Ventenne ucciso a Genova da un poliziotto - la madre : «Ammazzato come un cane - voglio giustizia». Almeno 5 i colpi sparati : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con Almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali....

Società - cultura - spettacoli : gli appuntamenti a Genova e in Liguria domenica 10 giugno : INIZIATIVE Legambiente Alle 10 nella spiaggia di Priaruggia , Quarto, escursione di Legambiente Giovani Energie tra i carruggi dei borghi marinari, che da Quarto portano alla Foce passando per ...

Società - cultura - spettacoli : gli appuntamenti a Genova e in Liguria giovedì 7 giugno : Un viaggio di esplorazione ai limiti della resistenza umana: la vita segreta degli abissi indagata senza bombole, alla ricerca del legame primordiale fra l'uomo e il mare. Alle 18 nel Galata Museo del ...