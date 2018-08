Genoa | si sblocca l' affare per un ex Inter

calciomercato

: RT @DiMarzio: #Genoa, non solo #Favilli: si sblocca anche la trattativa #LisandroLopez, le ultime?? - nilbico : RT @DiMarzio: #Genoa, non solo #Favilli: si sblocca anche la trattativa #LisandroLopez, le ultime?? - salvatore3269 : RT @DiMarzio: #Genoa, non solo #Favilli: si sblocca anche la trattativa #LisandroLopez, le ultime?? - DiMarzio : #Genoa, non solo #Favilli: si sblocca anche la trattativa #LisandroLopez, le ultime?? -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ilsi riavvicina a Lisandro Lopez . Come riporta Sky Sport , il centrale del Benfica , visto, poco, la scorsa stagione all', è a un passo dal Grifone : il Nantes ha provato a inserirsi, ma domani si sbloccherà definitivamente il suo approdo in ...