Genitori ansiosi potrebbero generare figli ansiosi lo dice uno studio

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018). Una ricerca, pubblicata sul Journal of Neuroscience, ha dimostrato che le connessioni in alcune regioni del cervello, le quali contribuiscono allo sviluppo di disturbi d'ansia,essere ereditarie. Loal momento è stato condotto solo sulle scimmie, ma i ricercatori della University of Wisconsin School of Medicine and Public Health sono ottimisti: "Continueremo a studiare tutti quei circuiti cerebrali che sono alla base dell'ansia negli esseri umani, specialmente le alterazioni che aumentano nei più piccoli il rischio di sviluppare disturbi d'ansia o depressione".La ricerca è unica nel suo genere: finora, infatti, ben poco si sapeva sull'ereditarietà e su come l'ansia venisse trasmessa di generazione in generazione. "Quando abbiamo iniziato questosapevamo ben poco delle regioni ...