Generali | Donnet | non preoccupati da politica italiana | Paese è solido

sportfair

: RT @classcnbc: Risultati in crescita per il gruppo #Generali che chiude il primo semestre del 2018 con un utile netto in aumento dell'8,8%… - fasanellisimone : RT @classcnbc: Risultati in crescita per il gruppo #Generali che chiude il primo semestre del 2018 con un utile netto in aumento dell'8,8%… - CretellaRoberta : Generali: utile semestre 1.329 milioni: Donnet, capaci di assorbire shock da spread - classcnbc : Risultati in crescita per il gruppo #Generali che chiude il primo semestre del 2018 con un utile netto in aumento d… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Milano, 1 ago. (AdnKronos) – “Non sono preoccupato dall’Italia, la conosco bene e i suoi fondamentali economici sono solidi. L’Italia è un grandecon istituzioni solide e saprà difendere i propri fondamentali economici, perché in Italia l’economia conta più della. Lanon sarà la nostra sfida principale nei prossimi anni”. Lo ha detto il group ceo di, Philippe, in conference call con gli analisti. La prima sfida del gruppo assicurativo “sarà il livello di ambizione del nuovo piano”, che sarà presentato il 21 novembre. “Il piano sarà ambizioso, anche perché abbiamo molte opportunità da cogliere e perché siamo in una posizione differente” rispetto al passato, ha sottolineato.L’ambiente economico e finanziario “è sfidante, come lo è stato negli ultimi anni, ma la ...