Gattuso | “contro il Totthenam ho visto cose positive”

(Di mercoledì 1 agosto 2018) ”Il bilancio della partita è positivo, hobuone per un tempo. Poi nel secondo, i carichi di lavoro hanno pesato e si sono fatti sentire”. L’allenatore del Milan Rinocommenta così la sconfitta per 1-0 contro il Tottenham nel secondo match di International Champions Cup disputato dai rossoneri. “La condizione fisica, dopo 20 giorni di lavoro, è accettabile e penso che dobbiamo proseguire su questa strada -aggiungein conferenza stampa-. Dipositive ne ho viste parecchie, per esempio come abbiamo tenuto il campo e la personalità con cui abbiamo giocato. Purtroppo abbiamo sbagliato sotto porta. Le loro occasioni sono nate da nostri disimpegni sbagliati. Nel secondo tempo ci sono stati diversi errori e sicuramente dobbiamo migliorare nella fase di costruzione”. (AdnKronos)L'articolo: “contro ilho ...