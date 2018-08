Garage Italia Customs - Presentata l' Abarth 595 Competizione Roma per Christian De Sica

Alpine A110 - La nuova GT4 con la livrea di Garage Italia Customs : La Alpine e Garage Italia Customs hanno collaborato per celebrare il ritorno alle competizioni della A110. In occasione del debutto della nuova A110 GT4 da 340 CV del Team CMR nel campionato francese FSSA GT4 France, che coincide con i festeggiamenti del 14 luglio per la presa della Bastiglia, è stata infatti realizzata una livrea commemorativa ispirata alla bandiera francese.Debutto a Digione per "La Marianne". La nuova Alpine è ...

Alpine : ritorno alle corse con livrea by Garage Italia : Per celebrare la festa nazionale, sul circuito di Dijon-Prenoi Lapo Elkann e Gregory Driot, co-fondatore del Team CMR, hanno voluto rendere omaggio alla Francia con due Renault Alpine, guidate da due piloti francesi (Pierre Alexandre Jean e Stéphane Tribaudini), con una livrea di grande impatto. A più di 50 anni dalla nascita della leggendaria A110, vincitrice […] L'articolo Alpine: ritorno alle corse con livrea by Garage Italia ...

Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia. Il mito oggi - secondo Lapo : Anni Cinquanta, Italia. Ischia, Capri, le Isole Eolie sono l’epicentro della mondanità, a livello planetario, durante la stagione estiva. Posti magnifici, in cui spesso, tuttavia, è difficile muoversi. Strade strette, vicoli, spiagge accessibili soltanto via mare. Come riprodurre, anche in questi luoghi, quel piacere che soltanto una cabrio – con i suoi ingombri – è in grado di regalare? I carrozzieri dell’epoca trovarono ...

500 Spiaggina : buon compleanno da Garage Italia e Fiat : I 60 anni della Fiat 500 Spiaggina sono stati celebrati in Piazzale Accursio a Milano nella splendida ‘sartoria milanese’ delle quattro ruote, dove un Lapo Elkann visibilmente emozionato ha ricordato che anche la nascita della sede di Garage Italia risale proprio alla fine degli anni 50. Era il 4 luglio del 1958, esattamente un anno […] L'articolo 500 Spiaggina: buon compleanno da Garage Italia e Fiat sembra essere il primo su ...

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina: icona mondiale della gioia di vivere Italiana. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italiana più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italiani nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...

Fiat 500 Spiaggina - Garage Italia di Lapo Elkann festeggia i 60 anni della piccola scoperta : 'Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere Italiana cui da generazioni si ispira il mondo', sostiene in una nota ufficiale Lapo Elkann , ...