G2A ha davvero un lato grigio? - speciale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Rzeszów - Parlare di G2A è un po' come parlare della storia recente della Polonia. La frontiera est europea, da sempre, si è trovata a barcamenarsi tra due fronti: quello tedesco e quello russo. Con solitamente una sola conseguenza: essere teatro di invasioni, guerre e occupazioni. L'ultima delle quali, quella dell'Unione sovietica, è terminata nel 1989. Meno di trent'anni fa.Questo fa sì che molti degli adulti che abbiamo incontrato tra le vie di Varsavia e Cracovia abbiano ricordi ancora vividi di quel periodo, delle sofferenze e delle mancanze provate. E guardino con timore i rigurgiti imperialisti della Russia di Putin, non capendo come i paesi occidentali possano guardare con reverenza alle sue politiche zariste. È proprio questa abitudine a vivere d'espedienti per aggirare le imposizioni dall'alto che ha forgiato il carattere di coloro che in questi ultimi 10-15 anni stanno ...