Frutta | verdura | ma anche acqua | oggi l' umanità ha esaurito le risorse disonibili per il

Dieta brasiliana per dimagrire fino a 5 chili : Frutta e verdura : La Dieta brasiliana può far dimagrire fino a 5 chili in dieci giorni. Si basa sul consumo di frutta e verdura. Vediamo cosa si mangia e quando.

Estate - il nutrizionista : miele nella dieta anti-afa insieme a Frutta e verdura : La voglia di muoversi e di rimettersi in forma in Estate aumenta, e i rischi di disidratazione e stanchezza sono sempre dietro l’angolo. Per prevenirli è fondamentale bere tanta acqua e scegliere alimenti ricchi di vitamine, sali minerali, carboidrati ma anche miele, alleato prezioso nella dieta anti-afa. A sostenerlo è il nutrizionista e medico dello sport Michelangelo Giampietro, che spiega: “Il miele è un prodotto naturale di ...

Tumori : consumare molta Frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...

Il mondo della ricerca allunga la vita di Frutta e verdura : Imballaggi di cartone smart che allungano la vita a frutta e verdura. Un macchinario che li purifica imitando il processo di fotosintesi. E poi ancora condimenti e salse create utilizzando solamente gli avanzi di prodotto freschi. Sono i risultati di alcune start up scoperte dal Future Food Institute, impegnate nella lotta contro gli sprechi alimentari. L’Istituto, fondato nel 2014 a Bologna con sede anche a San Francisco, fa della food ...

Estratti di Frutta e verdura : perché fanno bene? : In questo modo, non si produce calore , che può alterare i valori nutritivi , e si ottiene un succo omogeneo, privo di schiuma», spiega Stefano Erzegovesi , specialista in scienza dell'alimentazione ...

Dieta Ornish per dimagrire : si mangia Frutta e verdura : La Dieta Ornish può far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Per funzionare va ridotti del dieci per cento il fabbisogno clorico quotidiano

Frutta - verdura e carboidrati integrali : ecco come preservare la fertilità anche a tavola : La prevenzione della fertilità inizia dagli stili di vita. E i cibi che si mettono in tavola possono aiutare a mantenere in buona salute la propria capacità riproduttiva. In una società dove una coppia su cinque soffre di problemi di infertilità (dati OMS), è bene quindi prestare attenzione alle proprie abitudini. «Evitare il fumo, l’eccesso di alcol e l’uso di droghe: sono le prime raccomandazioni che rivolgiamo alle coppie che sono alla ...

Estate - abbronzatura e dieta : Frutta e verdura alleate della pelle : La tintarella è uno degli obiettivi più perseguiti da nord a sud dell’Italia, dal mare alla montagna, lungo i fiumi o in campagna, ma anche in città fra piscine, parchi e balconi. Per la dieta pro abbronzatura, alleata della pelle e della tintarella, meglio puntare tutto sul colore, scegliendo dalla “tavolozza” la frutta e la verdura dalle cromie inconfondibili. L’alimentazione delle prossime settimane può aiutare infatti la pelle prima dei ...

Palermo : sequestrati 800 chili di Frutta e verdura a venditore abusivo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Circa 800 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati questa mattina, dalla polizia municipale di Palermo, a un venditore abusivo in viale Strasburgo. L'uomo occupava con ombrelloni e rastrelliere circa 60 metri quadri di suolo pubblico e già nei mesi scorsi aveva

Retine anti-usa e getta : riciclabili mille volte per Frutta e verdura : La plastica, di cui si fa un gran consumo sia in Italia che nel mondo, ha creato non pochi disagi ambientali nonché la morte di tartarughe marine e cetacei. L'ultima notizia riguarda la balena ...

RETINA RIUTILIZZABILE/ I sacchetti per Frutta e verdura lavabili che non si buttano via : RETINA RIUTILIZZABILE, sacchetti per frutta e verdura in poliestere che pesano 8 grammi e sono lavabili. L'inizativa promossa da Legambiente ed EcorNaturaSì(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Frutta e verdura : come conservarle più a lungo? : Una sana alimentazione a base di Frutta e verdura è molto importante per il nostro benessere: ma come conservare questi prodotti più a lungo? Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a ridurre ogni spreco in cucina e mantenere la freschezza e proprietà nutritive degli ortaggi che compri. Frigo o dispensa? Dipende! Non tutte le verdure che compri sono conservabili in frigorifero. Per esempio, gli agrumi (come i limoni, le arance ed i pompelmi) ma ...