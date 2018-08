Foto di Jennifer Aniston in Italia con Adam Sandler | la star di Friends al primo ciak per

optimaitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018)in: la Rachel Green diè approdata nel Bel Paese in questi giorni per iniziare le riprese del suo prossimo film intitolato Muder Mystery, che arriverà il prossimo anno su Netflix. Insieme a lei, anche, con cui aveva già lavorato in Mia Moglie Per Finta nel 2011. I due attori sono stati immortalati in una serie di scene girate tra le vie di Como, fra lo stupore generale e qualche curioso.Secondo La Provincia, ilsi è svolto ieri mattina, con più di 200 comparse in via Perti. Finora le riprese si sono svolte nella zona del Museo Giovio, poi davanti alla Posta, trasformata per scena in uno studio legale. Alcune scene d'azione sono state girate in via Vittorio Emanuele, allestita con molte bancarelle, e infine in piazza Medaglie d’Oro. Il cast del film comprende anche Luke Evans, già visto nella serie Netflix L'Alienista. Le ...