Forza Italia | il no a Foa e l' Opa ostile della Lega

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Salvini non cede su Foa : "Forza Italia ha scelto di stare con il Pd" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...

Lega-Forza Italia - scontro totale : "La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, continuiamo sulla via del ...

Salvini non cede su Foa : 'Forza Italia ha scelto di stare con il Pd' : Secondo Di Maio, nella vicenda ' viene anche fuori un problema generale quello dei parlamentari della forza politica e della volontà dei leader della forza politica: se la forza politica con cui ...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...

Il ministro Centinaio zittisce il senatore Battistoni - Forza Italia insorge : 'E' bullismo istituzionale' : "Si tratta di vero e proprio bullismo: quando l'esecutivo impone il silenzio al legislativo, si rischia di sfiorare una deriva dittatoriale. Atteggiamenti del genere vanno stigmatizzati con Forza, ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Decreto dignità - bocciata reintroduzione Articolo 18/ Tensione tra Lega e Forza Italia - Pd all'attacco : Decreto dignità, bocciata reintroduzione Articolo 18: clima di altissima Tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza. ripartite le votazioni agli emendamenti del Decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. E continua lo scontro politico alla Camera, nel mirino la disciplina che regola e riorganizza i contratti a termine. Questa mattina, mercoledì 1 agosto 2018, ...

Luigi Di Maio : 'Forza Italia sleale con alleato leghista su candidatura di Foa' : Gode come un riccio Luigi Di Maio per la , nuova, frattura che si è consumata tra Forza Italia e Lega , questa volta a proposito della votazione per la presidenza Rai in Commissione di Vigilanza . ...

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa. Salvini incontra Berlusconi 'Assurdo che Forza Italia dica di no' : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

Forza Italia all’attacco : la Lega di Salvini viola la volontà popolare : Il centrodestra si è definitivamente spaccato. Tra Lega e Forza Italia è arrivata la rottura definitiva oggi con la bocciatura

Rai. Alleanza Pd – Forza Italia : bocciato Marcello Foa : Il centrodestra muore ufficialmente oggi. Infatti la commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa

Rai - Borghi : “Forza Italia non vuole Foa? Sono stupito - posso capire un no a Travaglio - ma non a lui” : “Marcello Foa? È stato mio collega a Il Giornale. Trovo veramente sorprendente la posizione di Forza Italia. Capisco dire di no a Travaglio, ma non so con quali motivazioni si possa dire che non va bene uno che è stato caporedattore del tuo giornale”. Sono le parole pronunciate a Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus) da Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, riguardo alla nomina del ...