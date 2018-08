Forza Italia | disertiamo il voto Salvini tentato dallo strappo

Foa presidente per 24 ore. Forza Italia non tratta. Vigilanza Rai verso il no : La resa dei conti è prevista per questa mattina, alle 8.30 la commissione parlamentare di Vigilanza Rai si riunisce per votare presidente e amministratore delegato indicati ieri dal consiglio di amministrazione e solo in quel momento si vedrà se hanno sortito qualche effetto i contatti che Matteo Salvini avrebbe avuto con Silvio Berlusconi ieri ser...

Prove tecniche di rottura. Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota. Crisi inedita tra cda Rai e Vigilanza : Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di una Crisi dai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai che vota Marcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra ...

Rai : Cda vota Foa presidente. In Vigilanza Forza Italia pronta a disertare : 18.46 - Sul voto in Vigilanza relativo alla ratifica di Foa presidente Rai l'orientamento di Forza Italia sarebbe di non far presentare i suoi parlamentari per il voto in Commissione, secondo La Stampa. I voti mancanti degli azzurri farebbero saltare il tavolo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà indicare a quel punto un nuovo candidato per la presidenza della Rai. 18.33 - Il via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente della ...

Rai - cda vota a maggioranza Foa presidente. Forza Italia : «Domani il nostro no in Vigilanza» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Forza Italia "provoca" M5s proponendo il reddito di cittadinanza. Fico lo blocca : "Estraneo al dl Dignità" : Il presidente della Camera Roberto Fico ha respinto, dichiarandolo "completamente estraneo per materia", un emendamento al Decreto Dignità presentato dal deputato di Fi Antonino Germanà, che in sostanza copiava e incollava il testo sul reddito di cittadinanza presentato dai pentastellati nella scorsa legislatura.Un decisione che è subito stata interpretata dalle opposizioni come una bocciatura tout court al reddito di ...

Giorgio Mulè ci spiega perché 'Forza Italia non prende ordini da Salvini' : Roma. I berlusconiani non faranno passi indietro, assicura Giorgio Mulè nella sua doppia veste di portavoce di Forza Italia e capogruppo in commissione vigilanza Rai. E senza i sette voti italo-...

Su Marcello Foa Forza Italia decide di andare allo scontro con la Lega : Forza Italia al momento tiene il punto ed è pronta ad andare allo scontro con l'alleato leghista sul nome di Marcello Foa. Per il secondo giorno consecutivo, non ci sarebbero stati contatti sul nodo della presidenza Rai tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che tra domenica sera e lunedì si è sottoposto ad "analisi e controlli di routine" all'ospedale San Raffaele di Milano. Il vice ...