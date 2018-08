Formula 1 | test Ungheria 2018 | la seconda giornata in diretta live

Formula 1 - le immagini dei test 2018 in Ungheria - Budapest - : Force India e Williams provano le ali conformi al regolamento 2019, Gelael su Toro Rosso i prototipi Pirelli per la prossima stagione. Il Day-1 della Ferrari all'insegna di Giovinazzi LA CRONACA DEL DAY-1 DEI test

Formula 1 - test Ungheria : orari e come vederli su Sky : Seguiremo tutti i test in tempo reale su skysport.it : cronaca, tempi, foto e tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento in Ungheria. Il programma dei test in Ungheria su Skysport.it Dalle 9 ...