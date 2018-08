Focus Ascolti | L' estate della tv | Rai1 ancora al comando

Focus Ascolti : Fotografia del pubblico del debutto di The good doctor su Rai1 : Sorpresa ieri sera su Rai1 con la nuova serie The good doctor che attrae oltre 5 milioni di telespettatori ed oltre il 25% di share in pieno luglio svelando come si possa arrivare a risultati come questi anche con un telefilm d'importazione, nel caso americano. Sono certamente lontani i tempi in cui Rai1 trasmise Dallas il mercoledì in prime time, telefilm questo che fu poi preso da Canale5 e che servì proprio per lanciare la rete ...