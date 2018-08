Foa | lo scontro finisce al Colle

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

"No a Foa" - "FI ha scelto il Pd" È scontro Berlusconi-Salvini : Nonostante le parole di Matteo Salvini avessero fatto pensare a un possibile accordo , Silvio Berlusconi torna a bocciare il nome di Marcello Foa come presidente Rai, riaprendo così lo scontro nel ...

Rai - sì del cda a Foa presidente. Ma è ancora scontro nel centrodestra : C'è il sì del consiglio di amministrazione Rai alla nomina a presidente di Marcello Foa , nome indicato dal governo sul quale però si sta spaccando il centrodestra. Dai vertici di Viale Mazzini è ...

Il Colle non scorda lo scontro con Foa : Dal recente passato riemerge un episodio che mette in imbarazzo l'aspirante presidente della Rai Marcello Foa, e che fa sussurrare a più di un esponente della maggioranza: "Quella candidatura non piace al Quirinale".In verità, racconta chi ha seguito da vicino la lunga trattativa sulle nomine Rai, il Quirinale (che non ha competenze in materia) non ha chiesto né avuto alcuna informazione preventiva sulle scelte del governo, apprese solo a cose ...

Su Marcello Foa Forza Italia decide di andare allo scontro con la Lega : Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone', ha scritto, in un post sul blog delle Stelle. '...

Su Marcello Foa Forza Italia decide di andare allo scontro con la Lega : Forza Italia al momento tiene il punto ed è pronta ad andare allo scontro con l'alleato leghista sul nome di Marcello Foa. Per il secondo giorno consecutivo, non ci sarebbero stati contatti sul nodo della presidenza Rai tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che tra domenica sera e lunedì si è sottoposto ad "analisi e controlli di routine" all'ospedale San Raffaele di Milano. Il vice ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

È ancora scontro su Foa - Tajani : "Saremo costretti a votare no" : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai continua a far discutere: la scelta del governo giallo-verde sta riscontrando parecchie critiche sia a destra che a sinistra.E se Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa ha ampiamente spiegato che FI contesta il metodo con cui è stato eletto Foa, ora a rincarare la dose ci pensa il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Durante la conferenza stampa a Mestre per bocciare il dl ...

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Scontro sulle nomine Rai : opposizioni contro scelta di Foa presidente - : Il giorno dopo le designazioni di Salini e Foa come amministratore delegato e presidente della tv pubblica si accendono le polemiche. Pd e LeU, in particolare, ripescano dei tweet di quest'ultimo ...