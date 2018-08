Foa comunque presidente della Rai in quanto consigliere anziano? Uno scenario

agi

: RT @GiancarloDeRisi: Rai, su Marcello Foa presidente, ora Salvini sceglie la prova di forza.“Foa resti anche senza voti”. Nonostante la boc… - ANTEO17 : RT @GiancarloDeRisi: Rai, su Marcello Foa presidente, ora Salvini sceglie la prova di forza.“Foa resti anche senza voti”. Nonostante la boc… - PaoloCaminiti1 : RT @GiancarloDeRisi: Rai, su Marcello Foa presidente, ora Salvini sceglie la prova di forza.“Foa resti anche senza voti”. Nonostante la boc… - juvegio30 : RT @GiancarloDeRisi: Rai, su Marcello Foa presidente, ora Salvini sceglie la prova di forza.“Foa resti anche senza voti”. Nonostante la boc… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura comeRai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non dimettersi? "Prendo atto con rispetto - ha detto ilda un giorno -decisionecommissione di vigilanzaRai. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel Consiglio che mi è stato proposto dall'azionista. non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesseRai". Mi metto a disposizione dell’Azionista invitandolo a ...