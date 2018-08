Firenze | immigrato aggredisce gli agenti

ilgiornale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Episodio di aggressione da parte di un 30enne tunisino all"interno di una farmacia di.Verso mezzogiorno, l"uomo faceva la sua comparsa all"interno del negozio, in cerca di medicine contro l"epilessia. Per poter ottenere il farmaco, tuttavia, era necessario presentare anche una ricetta con prescrizione medica, di cui lo straniero non era in possesso. Dinanzi al rifiuto a cedere il medicinale da parte della farmacista, il tunisino ha inscenato una protesta, sedendosi al centro del negozio e minacciando che non si sarebbe spostato di lì fino a che non avesse ricevuto quanto richiesto.È stato necessario pertanto ricorrere all"intervento della polizia, che è riuscita a far desistere l"uomo ed a farlo andare via col consiglio di rivolgersi ad un ospedale per ottenere il farmaco. L"allontanamento dell"extracomunitario era solo una messinscena per far ritorno all"interno della medesima ...