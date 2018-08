Fiorentina | Pjaca diventa possibile grazie al tesoretto

Ahi Fiorentina - salta l’intesa con la Juventus per Pjaca : tutti i dettagli : Il trasferimento di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina rischia di saltare a causa di un cambiamento improvviso delle carte in tavola Sembrava fatta per il passaggio di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina, ma adesso sembra che sia sopraggiunto un intoppo non da poco. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, dopo la richiesta della Juventus di applicare l’obbligo di riscatto e non il diritto, l’affare potrebbe saltare ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Pjaca : doppio innesto dalla Juventus : 1/3 AFP/LaPresse ...

Pjaca vicino alla Fiorentina - la Juventus tratta per l’inserimento di Sturaro nella trattativa : Marko Pjaca vicinissimo al passaggio alla Fiorentina, la Juventus però vorrebbe inserire nella trattativa anche Stefano Sturaro Marko Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si baserà su un prestito con diritto di ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Ag. Pjaca : 'La Fiorentina gli piace - c'è la possibilità che la Juve...' : Marko Naletilic , agente di Marko Pjaca , esterno offensivo della Juventus , parla a Fiorentinanews.com del croato, vicecampione del mondo: 'È vero quello che dice Corvino sul fatto che poco si è mosso in queste ore. Però c'è sempre la possibilità che la Juventus accetti di farlo venire a giocare a Firenze. Se è vero che Pjaca ...

Milan - niente Pjaca : accettato il prestito alla Fiorentina : Ma, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport , la società bianconera avrebbe detto sì alla proposta di prestito della Fiorentina per il croato. Pjaca esce definitivamente di scena, a meno di ...

Pjaca ha scelto la Fiorentina : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'accordo fra Marko Pjaca e la Fiorentina è totale. L'operazione si farà in prestito con diritto di riscatto ed è decisiva la volontà del giocatore che ha rifiutato altre proposte per la viola.

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Pjaca-Fiorentina - affare ad un passo : arriva la svolta in merito alla formula del trasferimento : Fiorentina, Pjaca è in arrivo dopo una lunga trattativa, trovata l’intesa di massima con la Juventus: tutti i dettagli dell’accordo Corvino-Marotta Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si ...

Fiorentina - stallo Pjaca : Corvino pensa ad altri due “super nomi” : Fiorentina, Jesè ed El Shaarawy sono le alternative validissime a Pjaca, il calciatore della Juventus ha una valutazione eccessiva per le casse viola Fiorentina, la richiesta della Juventus per Pjaca spaventa. I bianconeri vorrebbero 20 milioni di euro per cedere il calciatore croato, subito o con obbligo di riscatto, troppi per le casse della viola. Il ds Corvino sta dunque pensando di virare su due obiettivi, non certo nuovi dalle parti ...

Fiorentina insiste per Pjaca : ANSA, - FIRENZE, 22 LUG - La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moena, in Trentino e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: due giorni dopo partirà ...

Fiorentina insiste per Pjaca : ANSA, - FIRENZE, 22 LUG - La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moena, in Trentino e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: due giorni dopo partirà ...

Juventus - Pjaca al passo d'addio : la Samp prova il sorpasso sulla Fiorentina : Marko Pjaca è al passo d'addio. Dopo l'esperienza in prestito allo Schalke 04 , il trequartista croato lascerà la Juventus, per proseguire , probabilmente, in Italia il suo percorso di crescita. Ma ...