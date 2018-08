Fincantieri | Le Maire | avanti su progetto Naval Group | si segue roadmap 2017

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo confermato che iltraera allo studio e che si tratta di interessante per i due paesi. Resta ora aapportare un certo numero di precisazioni sul quadro del. Credo che sia uninteressante per i nostri due paesi”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Leincontrando i giornalisti a Palazzo Farnese, alla presenza dell’Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, al termine degli incontri a Roma con il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. L'articolo: Lesu, siSPORTFAIR.