Filippine | Duterte contro il contrabbando | Porsche e Lamborghini schiacciate dai bulldozer

Duterte “Se Dio esiste mi dimetto”/ Presidente Filippine : “Gesù è stupido. Peccato creato da Chiesa per soldi” : Duterte choc: "se Dio esiste mi dimetto, ma dovete dimostrarmelo". Presidente Filippine si scaglia contro la Chiesa: "Gesù è stupido. Peccato creato da preti per far soldi"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:56:00 GMT)

Filippine : critiche a Duterte per un bacio non richiesto : Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: ad un evento per la comunità filippina a Seul, dove si trova in visita ufficiale, ha pubblicamente baciato sulle labbra una ...

Filippine - polemica sul presidente Duterte. Invita due lavoratrici sul palco e ne bacia una sulle labbra : polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha Invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra ...

Filippine - presidente Duterte insulta esperto Onu : vai all’inferno : Filippine, presidente Duterte insulta esperto Onu: vai all’inferno Filippine, presidente Duterte insulta esperto Onu: vai all’inferno Continua a leggere L'articolo Filippine, presidente Duterte insulta esperto Onu: vai all’inferno proviene da NewsGo.