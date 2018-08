Figc | Malagò | fornito risposte a Governo

Figc - Malago : “complimenti per i 120 anni” : “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare di tutto per tornare ad essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. “Non bisogna essere ipocriti, conosciamo le criticità che il calcio italiano sta attraversando in questo momento ...

Figc - Malago : “complimenti per i 120 anni” : “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare di tutto per tornare ad essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. “Non bisogna essere ipocriti, conosciamo le criticità che il calcio italiano sta attraversando in questo momento ...

Figc : Malagò "legge Stato va recepita" : ... e la data di chi ritiene doveroso recepire una legge dello Stato - ha sottolineato il capo dello sport italiano -. Abbiamo approvato i principi informatori, il percorso è pubblico e conosciuto: ...

Figc - Malago : “complimenti per i 120 anni” : “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare di tutto per tornare ad essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. “Non bisogna essere ipocriti, conosciamo le criticità che il calcio italiano sta attraversando in questo momento ...

Malagò : “ricorso componenti Figc? Lavoro del Coni corretto” : “Siamo assolutamente convinti della qualita’, della serieta’ e della correttezza dei lavori fatti”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malago’, parlando della delibera con cui il Consiglio nazionale ha prorogato il commissariamento della Federcalcio, un provvedimento contro il quale quattro componenti della Figc (Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione italiana calciatori e ...

Malagò su ricorso componenti Figc : 'Lavoro Coni serio e corretto' : Roma, 13 lug., askanews, - 'Siamo assolutamente convinti della qualita', della serieta' e della correttezza dei lavori fatti'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago', in relazione alla ...

Figc - Malagò proroga il commissario : 'Ma per pochissimo tempo' : 'Il commissariamento della Figc sarà prorogato, ma sarà per pochissimo tempo in attesa delle valutazioni del Governo. Dal 31 luglio ci sarà la possibilità di indire l'assemblea, i tempi sono entro 90 ...

Malagò : “elezioni Figc? Regole uguali per tutte federazioni” : “Sono assolutamente un sostenitore del fatto che ci sia il dovere di fare le elezioni il prima possibile, ci mancherebbe che non sia così. Ma la Figc non può avere Regole diverse dalle altre federazioni, pur essendo la più importante, altrimenti non ci si capisce nulla”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi agli appelli che arrivano da più parti affinché l’assemblea elettiva della Figc sia convocata il ...

Figc - Sibilia : “noi stiamo con Malagò” : “Stamattina leggo delle affermazioni del commissario straordinario (della Figc, ndr) che dice: ‘c’è bisogno di un altro candidato in alternativa ad Abete, nostro candidato con il 73%’. Allora, lo dico con la mia consueta sincerità, spero che si posa candidare il presidente del Coni a rappresentare la parte che non si riconosce nel 73%”. Così, a Napoli, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, ...

Figc - Sibilia : “noi stiamo con Malagò” : “Stamattina leggo delle affermazioni del commissario straordinario (della Figc, ndr) che dice: ‘c’è bisogno di un altro candidato in alternativa ad Abete, nostro candidato con il 73%’. Allora, lo dico con la mia consueta sincerità, spero che si posa candidare il presidente del Coni a rappresentare la parte che non si riconosce nel 73%”. Così, a Napoli, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, ...