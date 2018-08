Fiaba ' squaletto Pasquale' contro bullismo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Pescara - La letteratura in campo per il contrasto ale la tutela dei minori: la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio - vincitrice, nel 2017, del premio 'Campiello' con il romanzo 'L'Arminuta' - ha donato al Corecom Abruzzo lasolidale'. Raccolta in un volume contenente anche le illustrazioni di Alice D'Annunzio, lada settembre sarà consegnata gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole primarie abruzzesi. L'iniziativa è stata presentata dal presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, dal presidente Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, dal commissario Agcom, Antonio Martusciello, e dal consigliere del Corecom Michela Ridolfi. La presentazione ufficiale al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi (Teramo), alle 18.30 del 31 luglio, alla presenza dell'autrice che ...