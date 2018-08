Ferro e zolfo nel primo respiro della vita sulla Terra

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Una nuova ricerca coordinata da Sheref Mansy ricercatore del CIBIO – Centro di Biologia integrata dell’Università di Trento, individua per la prima volta il meccanismo biochimico alla base del metabolismo cellulare, processo necessario per lo sviluppo di qualunque forma vivente. Lo studio, pubblicato su Nature Catalysis, afferma che ile lopresentigiovanecirca 4 miliardi di anni fa sono stati gli ingredienti principali per l’attivazione dei processi chimici che hanno portato alla nascitasul nostro pianeta. La ricerca prende avvio da un altro importante risultato ottenuto l’anno scorso dal team di Sheref Mansy, che aveva già scoperto l’importanza dei gruppinell’evoluzione prebiotica grazie all’attivazione prodotta dalla luce ultravioletta emessa dal Sole. Il nuovo articolo su Nature Catalysis si spinge oltre, attribuendo a questi ...