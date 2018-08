Ferrari - Un' asta benefica per il Centro Dino Ferrari

Marchionne - Ferrari listata a lutto e bandiera a mezz'asta : A Budapest Vettel, Raikkonen e tutto il team con il lutto. Anche le vetture listate, nessun Ferrarista parlerà in conferenza stampa

F1 – Bandiere a mezz’asta e lutto al braccio : la Ferrari al Gp d’Ungheria con Marchionne nel cuore [GALLERY] : La Ferrari col lutto al braccio all’Hungaroring: Sergio Marchionne col suo team al Gp d’Ungheria Tutto pronto a Budapest per il Gp d’Ungheria: i piloti della F1 tornano protagonisti a pochi giorni dall’incredibile gara di Hockenheim. Weekend doloroso e complicato in casa Ferrari per la scomparsa di Sergio Marchionne: tutti i membri del Team di Maranello indosseranno la fascia nera al braccio in segno di lutto per la ...

Formula 1 - GP Ungheria : Ferrari - bandiera a mezz'asta a Budapest per Sergio Marchionne : Sarà un weekend molto difficile per la Ferrari dopo la morte dell'ex amministratore delegato e presidente Sergio Marchionne . La Rossa, dopo i problemi di Vettel in Germania e il terzo posto di ...

Il debito zero non basta Il titolo Fca sprofonda Ora vale di più Ferrari : Una coincidenza drammatica. Sergio Marchionne ha cessato di vivere nel giorno della seconda trimestrale, la stessa che avrebbe dovuto commentare, ieri pomeriggio, con gli analisti. È così toccato a Mike Manley, da sabato nuovo ad di Fca, affiancato dal cfo Richard Palmer, presentare i dati al mercato. Un esordio che il manager inglese non avrebbe mai messo in conto, anche per la giornata nerissima vissuta da Piazza Affari: le azioni Fca, più ...

F1 - quanti sorrisi in casa Ferrari : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una sfida abbastanza curiosa [VIDEO] : I due piloti della Ferrari si sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti della Ferrari si sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è ...

Ferrari 250 GTO : Sotheby’s mette all’asta l’auto più costosa di tutti i tempi [VIDEO] : La vettura messa vanterà un’incredibile base d’asta pari a 45 milioni di dollari Potrebbe essere venduta all’incanto ad una cifra superiore ai 45 milioni di dollari, considerando la base d’asta di un rarissimo esemplare della Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962 protagonista del video girato dalla famosa Casa d’aste Sotheby’s. Realizzata in soli 36 esemplari costruiti tra il 1953 e il 1964, la 250 GTO è una delle auto più desiderate di ...